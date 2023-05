Atelier parents-enfants: à la découverte de la forêt Saint-Pardoux-de-Mareuil, 11 juin 2023, Mareuil en Périgord.

Les 5 sens en éveil pour un voyage au coeur de la forêt pour découvrir ses secrets et ses trésors. Dès 3 ans. Participation libre..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 11:00:00. .

Saint-Pardoux-de-Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 5 senses are awakened for a journey to the heart of the forest to discover its secrets and treasures. From 3 years old. Free participation.

Los 5 sentidos se despiertan en un viaje al corazón del bosque para descubrir sus secretos y tesoros. A partir de 3 años. Participación libre.

Die 5 Sinne werden geweckt für eine Reise ins Herz des Waldes, um seine Geheimnisse und Schätze zu entdecken. Ab 3 Jahren. Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-04-28 par Val de Dronne