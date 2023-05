Atelier argile parents-enfants Saint-Pardoux-de-Mareuil, 10 juin 2023, Mareuil en Périgord.

Modelage et exploration de l’argile sur le thème des empreintes végétales. Participation libre..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Saint-Pardoux-de-Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Modeling and exploration of clay on the theme of plant prints. Free participation.

Modelado y exploración de la arcilla sobre el tema de las huellas vegetales. Participación libre.

Modellieren und Erkunden von Ton zum Thema Pflanzenspuren. Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-04-28 par Val de Dronne