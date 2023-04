Châteaux en fête – Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil, 29 avril 2023, Mareuil en Périgord.

ATELIER DECOUVERTE DANSE POUR ADULTES & ENFANTS

« Atelier de découverte de la danse par Christine Zwingmann, danse-thérapeute, pour adulte et senior (Salle Alcide- Dusolier). »

Gratuit

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée par téléphone ou mail car nombre de places limitées à 25 personnes.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:00:00. .

116 impasse de Beaurecueil Château de Beaurecueil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



DANCE DISCOVERY WORKSHOP FOR ADULTS & CHILDREN

« Dance discovery workshop by Christine Zwingmann, dance therapist, for adults and seniors (Salle Alcide- Dusolier)

Free

This animation is planned indoors

Reservation is recommended by phone or email as the number of places is limited to 25 people

TALLER DE DESCUBRIMIENTO DE LA DANZA PARA ADULTOS Y NIÑOS

» Taller de descubrimiento de la danza por Christine Zwingmann, danzaterapeuta, para adultos y mayores (Salle Alcide- Dusolier)

Gratis

Esta actividad está prevista en el interior

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico, ya que las plazas están limitadas a 25 personas

TANZENTDECKUNGSWORKSHOP FÜR ERWACHSENE UND KINDER

« Tanzentdeckungsworkshop von Christine Zwingmann, Tanztherapeutin, für Erwachsene und Senioren (Saal Alcide- Dusolier) »

Kostenlos

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung per Telefon oder E-Mail empfohlen, da die Anzahl der Plätze auf 25 Personen begrenzt ist

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24