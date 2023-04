Châteaux en fête – Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil, 22 avril 2023, Mareuil en Périgord.

ATELIER « COMMENT BIEN LIRE A HAUTE VOIX »

Atelier « Comment bien lire à haute voix » de Catherine Reillat-Pesquer (professeure) pour tous adultes et les enfants dès 12 ans.

Gratuit

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée par téléphone ou e-mail (car places limitées)..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 16:30:00. .

116 impasse de Beaurecueil Château de Beaurecueil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



WORKSHOP « HOW TO READ ALOUD »

Workshop « How to read aloud » by Catherine Reillat-Pesquer (teacher) for all adults and children from 12 years old.

Free

This animation is planned indoors

Reservation recommended by phone or e-mail (because places are limited).

TALLER « CÓMO LEER BIEN EN VOZ ALTA »

Taller « Cómo leer bien en voz alta » por Catherine Reillat-Pesquer (profesora) para todos los adultos y niños a partir de 12 años.

Gratis

Esta actividad está prevista en el interior

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico (ya que las plazas son limitadas).

WORKSHOP « WIE MAN RICHTIG VORLIEST »

Workshop « Wie man richtig vorliest » von Catherine Reillat-Pesquer (Lehrerin) für alle Erwachsenen und Kinder ab 12 Jahren.

Kostenlos

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung per Telefon oder E-Mail empfohlen (da begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24