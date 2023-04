Châteaux en fête – Château d’Aucors Château d’Aucors, 22 avril 2023, Mareuil en Périgord.

VISITE COMMENTEE DES EXTERIEURS

Visite commentée des extérieurs du château d’Aucors.

Gratuit, sans réservation.

Prévoir environ 30 min de visite..

Château d’Aucors

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



COMMENTED VISIT OF THE EXTERIORS

Guided tour of the exterior of Aucors Castle.

Free of charge, without reservation.

Allow about 30 minutes for the visit.

VISITA GUIADA A LOS EXTERIORES

Visita guiada a los exteriores del Castillo de Aucors.

Gratuita, sin reserva.

Prever unos 30 minutos para la visita.

KOMMENTIERTE AUSSENBESICHTIGUNG

Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses von Aucors.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Planen Sie etwa 30 Minuten für die Besichtigung ein.

