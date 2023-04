Atelier créatif 2 place André Marchaps, 19 avril 2023, Mareuil en Périgord.

Venez créer votre vide-poche, 3€/personne, ouvert à tous..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

2 place André Marchaps Espace Socioculturel Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own vacuum cleaner, 3€/person, open to all.

Ven y crea tu propio libro de bolsillo, 3€/persona, abierto a todos.

Kommen Sie und gestalten Sie Ihren Taschenleerer, 3?/Person, offen für alle.

