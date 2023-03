Châteaux en Fête – Château de Mareuil Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Châteaux en Fête – Château de Mareuil, 18 avril 2023, Mareuil en Périgord

2023-04-18 17:00:00 – 2023-04-18 18:00:00

Dordogne . CONFÉRENCE-APÉRO MÉDIÉVAL « LES CHEVALIERS DU MOYEN-AGE » Conférence sur les chevaliers du Moyen-Age suivi d’un apéritif médiéval. 5€ pour les adultes.

Gratuit pour les moins de 12 ans, gratuit si combiné à la visite guidée de 16h à 7,5€ Réservation recommandée par e-mail (car places limitées).

Gratuit pour les moins de 12 ans, gratuit si combiné à la visite guidée de 16h à 7,5€ Réservation recommandée par e-mail (car places limitées). +33 9 77 47 46 18 Château de Mareuil Mareuil en Périgord

