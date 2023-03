Voyage au centre de la terre ! Mareuil en Périgord Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-04-11 14:00:00 – 2023-04-11 16:30:00 Mareuil en Périgord

Dordogne Mareuil en Périgord . Venez explorer la rivière souterraine de Beaussac. Durant votre séjour sous terre vous apprendrez comment les grottes se sont creusées, vous découvrirez la faune cavernicole et nous parlerons de Préhistoire. Matériel fourni : combinaisons et casques.

Animé par Michel Deleron, professionnel diplômé.

Activité pour tous, sans prérequis nécessaire. Enfants sous resp. des parents, dès 8 ans. Prévoir change, bottes ou vieilles chaussures et eau.

15€/famille de 4 personnes (5€/personne supplémentaire).

