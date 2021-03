Salies-du-Salat Jardin "Les jeunes pousses" Haute-Garonne, Salies-du-Salat Mare&Nuphar Jardin « Les jeunes pousses » Salies-du-Salat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardin « Les jeunes pousses », le samedi 5 juin à 13:30

Mare&Nuphar : observation, identification de la faune et la flore autour de la mare pédagogique du jardin par petits groupes et quizz.

La Jardiliothèque, salon bibliothèque dans le jardin : espace d’échange, rencontre et de lecture. Stand de créateurs locaux.

Entrée libre, matériel prêté, juste en petit groupe autour de la mare (dans un enclos sécurisé)

2021-06-05T13:30:00 2021-06-05T17:30:00

