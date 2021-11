Maren Uthaug Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 24 novembre 2021, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Maren Uthaug Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

2021-11-24 – 2021-11-24

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Né en 1972 d’une mère norvégienne et d’un père sami, Maren Uthaug est une auteure de BD et illustratrice danoise reconnue.

Son premier roman « La petite fille et le monde secret » lui a permis d’être nominée pour le prestigieux prix danois BogForum qui consacre une révélation. Elle revient en 2021 avec une nouvelle œuvre.

Maren Uthaug nous invite à repenser la liberté et le désir d’évasion, à l’aune des tempêtes et de l’isolement. Le temps s’arrête. Les folies grondent. Et si la nature nous y autorise, si le noir et la glace un jour se dissipent, nous pourrons peut-être rêver d’ailleurs. Dans Là où sont les oiseaux, Maren Uthaug fait la part belle à l’intime et aux secrets. Ses échappatoires nous ramènent pourtant à la réalité et ravivent l’envie que chacun de nous entretient de s’enfuir, un jour, juste pour voir…

Rencontre animée par Sophie Peugnez.

Sur réservation : reservations@imec-archives.com

