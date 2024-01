Marek Zerba Les Disquaires Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

MAREK ZERBA

French Rock

Si l’un de ses meilleurs titres s’appelle « Branleur Forever », le Francilien Marek Zerba vient pourtant de trousser deux albums – et autant de promesses – en moins d’un an, « Qu’on leur donne de la brioche ! » et « Fiasco » dernière sortie en date du frontman.

Névrosés perdus pour l’utilité sociale, pensionnaires de Sainte-Anne, écluseurs de phénobarbital, dépressifs de tous poils, cet album est fait pour vous.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Marek Zerba