Visites guidées du Marégraphe Marégraphe de Marseille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Visites guidées du Marégraphe 16 et 17 septembre Marégraphe de Marseille Sur inscription

Visite du site et du batiment abritant depuis 1885le marégraphe et le niveau zéro des altitudes françaises, commentée par des techniciens de l’IGN et « les amis du Marégraphe »

Marégraphe de Marseille Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://amis-maregraphe-marseille.fr/ https://www.facebook.com/people/Amis-du-mar%C3%A9graphe-de-Marseille/100077119913671/;https://www.instagram.com/amis.maregraphe/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « http://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/ »}] Le marégraphe de Marseille, qui existe depuis 1883 et mesure l’altitude zéro de référence en France, ouvre ses portes et ses secrets. Bus. Ce site construit au 19ème siècle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

otlc