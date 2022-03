MARÉE NOIRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

MARÉE NOIRE Montpellier, 21 mai 2022

2022-05-21 – 2022-05-21

Dans ce nouveau spectacle La Burrasca reste entre femmes, mais cette fois-ci, elles transportent une grue, leur grue, Marguerite ! 4 femmes se trouvent dans un futur bouleversé. Leur monde a brûlé. Et cette grue est là, majestueuse et survivante. À la manière d'une marée noire qui s'échoue sur une plage, ces femmes s'accrochent à ce qu'elles peuvent. Leur passé leur colle à la peau mais elles ont un monde à laisser et un autre à refaire. Elles pouvaient être mère, ouvrière, citadine, amoureuse, immigrée ou acrobate.

