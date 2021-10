Marée Basse Salle du citoyen, 3 décembre 2021, Lognes.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 20h à 21h30

payant

Deux personnages burlesques, ours mal léchés et nostalgiques, nous reçoivent dans leur demeure faite de bric et de broc. Ils sont à marée basse, tant dans leurs verres que dans leur vie… D’acrobaties en habiles maladresses, ils défient le danger pour échapper à un quotidien trop bien huilé.

Désormais, ils sont là, dans cette espace bringuebalant, bien loin de leur passé glorieux. Hantés par le souvenir de ce numéro si souvent joué et d’une vie d’artiste, intense et survoltée. Cruel contraste entre la vie de paillettes définitivement révolue et le présent, pesant d’habitudes et de silences alcoolisés.

Ces deux comparses, renfrognés et astucieux, jouent avec le danger pour se persuader qu’ils sont bel et bien vivants. Ne craignant ni les taches de vin ni les lancers de couteaux qui dérapent, ils manquent de s’écharper par emballements non contrôlés. À la fois grotesques, émouvants et drôles, les pieds englués dans le présent et la tête dans les étoiles du triomphe passé, ils ne prétendent à rien et sont capables de tout…

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Salle du citoyen Rue du parc Lognes 77185

Contact : la Ferme du Buisson https://www.lafermedubuisson.com/programme/maree-basse-sacekripa_2021 0164627777 communication@lafermedubuisson.com

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-03T20:00:00+01:00_2021-12-03T21:30:00+01:00

DR