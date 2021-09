Marée Basse – Cie Sacékripa Théâtre des Roches, 2 décembre 2021, Montreuil.

Marée Basse – Cie Sacékripa

du jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre à Théâtre des Roches

Désormais, ils sont là, sous ce chapiteau, demeure rustique et précaire, bien loin de leur passé glorieux d’artistes, intense et survolté. Cruel contraste entre la vie de paillettes révolue et le présent, pesant d’habitude. Ces deux comparses, renfrognés et astucieux, jouent avec le danger pour se persuader qu’ils sont bel et bien vivants. Ridicules et déterminés, les pieds englués dans le présent, et la tête dans les étoiles féeriques du triomphe passé, ils ne prétendent à rien et sont capables de tout…

4€, 6€, 8€, réservation obligatoire.

Cirque

Théâtre des Roches 19 rue antoinette montreuil Montreuil Branly – Boissière Seine-Saint-Denis



