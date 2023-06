Back to 80′ avec HighPhone Tribute Telephone Maréchal Pub Angers Angers, 21 juin 2023, Angers.

Back to 80′ avec HighPhone Tribute Telephone Mercredi 21 juin, 21h00 Maréchal Pub Angers

Concert Tribute Téléphone

Groupe mythique des années 80, TELEPHONE c’est 7 millions d’albums vendus et plus de 470 concerts en 10 ans. Des plus jeunes aux plus agés, qui ne connait pas par coeur les tubes de Téléphone ? Comme le groupe original, ce sont 2 guitaristes chanteurs, une bassiste et un batteur qui composent HIGHPHONE.

HighPhone vous replonge dans l’ambiance des concerts de l’époque en reprenant les titres incontournables comme les plus méconnus…

Retrouvez-nous dès 21h au Pub Maréchal boulevard Foch à Angers…

Maréchal Pub Angers 70 Bd du Maréchal Foch, 49100 Angers Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.facebook.com/highphone.tribute.telephone https://www.facebook.com/highphone.tribute.telephone Pub Music and Sport à Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©highphonetributetelephone