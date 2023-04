Mareau-aux-Près : initiation à la dégustation Mareau-aux-Près Mareau-aux-pres Catégorie d’Évènement: Mareau-aux-Prés

Mareau-aux-Près : initiation à la dégustation Mareau-aux-Près, 21 juin 2023, Mareau-aux-pres. Mareau-aux-Près : initiation à la dégustation Mercredi 21 juin, 19h00 Mareau-aux-Près Vous avez envie de mieux apprécier les vins et d’apprendre à les déguster. Léa Génaudeau, en a fait son métier (elle a créé Vinicurieux) et elle ne demande qu’à vous faire partager sa passion pour le vin. Participez à cet atelier rythmé de petits jeux où vous apprendrez les bases de l’oenologie de manière simple et ludique. Chaque vin sera accompagné de terrines, charcuteries, fromages de chèvre, pour bien comprendre l’importance des accords mets/vins et les associer comme il se doit. Réservation obligatoire. Minimum 6 participants, maximum 20. Mareau-aux-Près Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

