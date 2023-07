Cet évènement est passé Baptême poney Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois Catégorie d’Évènement: Mareau-aux-bois Baptême poney Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois, 17 juillet 2023, Mareau-aux-bois. Baptême poney 17 – 28 juillet Mareau-aux-Bois A l’occasion des grandes vacances, les Sabots de Mareau vous propose des baptêmes poneys. Venez profiter d’un moment privilégié lors d’un brossage et d’une balade à main de 30 minutes avec un poney.

Un accompagnant par enfant obligatoire.

Un accompagnant par enfant obligatoire.

Chaussures fermées et pantalon obligatoires.

26 Route d'Escrennes, Mareau-aux-bois

contact@sabotsdemareau.org

17 juillet 2023, 09:30-12:00
28 juillet 2023, 14:00-16:00

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

Les Sabots de Mareau

