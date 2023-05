Festival Ozélir, 21 mai 2023, Mareau-aux-Bois.

Venez participer au jeu de piste littéraire organisé par la bibliothèque de Mareau-aux-Bois dans le cadre du Festival Ozélir. Munissez-vous seulement d’un crayon pour noter vos réponses. Un goûter vous sera offert pour récompenser vous efforts..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 17:00:00. EUR.

Mareau-aux-Bois 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in the literary treasure hunt organized by the Mareau-aux-Bois library as part of the Ozélir Festival. Just bring a pencil to write down your answers. A snack will be offered to reward your efforts.

Participe en la búsqueda del tesoro literario organizada por la biblioteca de Mareau-aux-Bois en el marco del Festival Ozélir. Sólo tienes que coger un lápiz para escribir tus respuestas. Un tentempié recompensará tus esfuerzos.

Nehmen Sie an der literarischen Schnitzeljagd teil, die von der Bibliothek von Mareau-aux-Bois im Rahmen des Festivals Ozélir organisiert wird. Nehmen Sie nur einen Bleistift mit, um Ihre Antworten zu notieren. Als Belohnung für Ihre Bemühungen wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT GRAND PITHIVERAIS