BELLA ITALIA mare vita Pinarella di Cervia, 5 août 2023, Pinarella di Cervia.

BELLA ITALIA 6 – 19 août mare vita 1090 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Notre centre se trouve à Pinarella di Cervia dans la province de Ravenne dans la région Emilie-Romagne en Italie.

Situé sur les rives de la mer Adriatique, la ville de Pinarella di Cervia forme la partie extrême sud du parc du delta du Po. C’est un des 9 ports importants de la riviera romagnole (territoire côtier de la région d’Emilie-Romagne).

HEBERGEMENT:

Situé sur la plage en bord de mer, notre centre se trouve à Pinarella di cervia

à 10 km de Ravenne dans la région Emilie-Romagne en Italie.

Les jeunes seront logés dans des chambres de 3, 4 et 5 personnes avec salle de bain (une salle de bain pour 2 chambres)

Plusieurs salles d’activités et grand terrain de jeux extérieurs.

Le centre possède sa propre plage privée à 100 mètres avec accès direct par le parc !

Un terrain multi-sport sur le centre et sur la plage complète les installations

(Pour la restauration, les repas seront servis sous forme de self service et pris dans une salle restaurant.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Un séjour pour découvrir l’Italie où se mêleront activités culturelles et sportives :

Journée découverte de Florence

Deux jours au parc de Mirabilandia

Excursion à Venise

Une demi-journée au parc aquatique aquamirabilandia

Visite de Pinarella Di Cervia et de son port

Banana Bus

Baignades sur notre plage privée à 100m du centre

Beach-volley, beach tennis, basket-ball, tennis de table, football…

Les activités sur le centre

De plus, toutes les activités traditionnelles de colonies de vacances comme activités manuelles, grands jeux, sports collectifs, veillées viendront compléter le programme…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en train

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/mare-vita

