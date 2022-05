Maré Trail 2022 44420 La turballe, 4 juin 2022, La turballe.

Maré Trail 2022

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à 44420 La turballe

Samedi : Le 10 km Route à 18h Dimanche : Les Trails 34 et 14 km à 8h30 et 9h Samedi et dimanche : Les marés et semi routrail. Inscription en ligne avec paiement sécurisé jusqu’au 3 juin sur [timepulse.run](https://www.timepulse.run/) Inscriptions sur place acceptées dans la limite des dossards (2€ supplémentaires) Challenge entreprise en équipe de 3 sur 10 et 14km. Pasta Maré le samedi soir (13€) Contact : maretraillaturballe@gmail.com

44420 La turballe 44420 La turballe La turballe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00