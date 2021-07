Clichy-sous-Bois Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Mare Nostrum, Les 400 coups Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois

Mare Nostrum, Les 400 coups Ateliers Médicis, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Clichy-sous-Bois. Mare Nostrum, Les 400 coups

Un tour du bassin méditerranéen aux côtés d’un quatuor original associant la clarinette, le saxophone ténor, le tuba et une voix de soprano ! Avec Sevan Manoukian (chant), Axelle Ciofolo De Peretti (clarinette), Serge Serafini (saxophone baryton) et Elizabeth Coxall (euphonium). Le concert est suivi du spectacle En dessous, la forêt, à 21h, sur réservation. dans le cadre de l’opération mon été ma région Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T21:00:00

Détails Autres Lieu Ateliers Médicis Adresse 4 allée françoise nguyen Ville Clichy-sous-Bois lieuville Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois