Qui se cache sous les feuilles ? Mare des Cotillons, 18 juin 2023, Franconville. Qui se cache sous les feuilles ? Dimanche 18 juin, 09h30 Mare des Cotillons Observons attentivement les insectes cachés sous les feuilles, tels les chenilles de papillons dont nous vous présenterons le mode de vie.

Ensemble, à l’aide d’un drap tendu sous les arbres, nous secouerons quelques branches et observerons les insectes présents le temps de quelques photos avant de les relâcher dans leur milieu. Mare des Cotillons Chemin des Cotillons 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T07:30:00+00:00 – 2023-06-18T10:30:00+00:00

