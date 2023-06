BIODIVERSITÉ DES MARES… ET DES BORDS DE CHEMINS ! Mare de Villevieille Sorbs, 4 juin 2023, Sorbs.

Sorbs,Hérault

Partez en exploration de mare en mare sur les sentiers de Sorbs, sur le Larzac méridional, à la recherche de la faune locale des mares mais aussi des bords de chemin.

Vous pouvez enregistrer des données pour l’inventaire participatif de la commune : préparez vos yeux de lynx et vos oreilles de renard pour repérer et identifier les différentes espèces !.

2023-06-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-04 17:30:00. .

Mare de Villevieille

Sorbs 34520 Hérault Occitanie



Explore from pond to pond on the Sorbs trails in southern Larzac, in search of local fauna not only in ponds, but also along roadsides.

You can record data for the commune’s participatory inventory: get your lynx eyes and fox ears ready to spot and identify the various species!

Salga a explorar de estanque en estanque por los senderos de Sorbs, en el sur de Larzac, en busca de la fauna local, tanto de los estanques como de los bordes de los caminos.

Podrás registrar datos para el inventario participativo del municipio: ¡prepara tus ojos de lince y tus orejas de zorro para detectar e identificar las distintas especies!

Gehen Sie auf den Pfaden von Sorbs auf dem südlichen Larzac auf Entdeckungsreise von Tümpel zu Tümpel und suchen Sie nach der lokalen Fauna der Tümpel, aber auch der Wegränder.

Sie können Daten für das partizipative Inventar der Gemeinde aufnehmen: Bereiten Sie Ihre Luchsaugen und Fuchsohren vor, um die verschiedenen Arten aufzuspüren und zu identifizieren!

