Accès à la mare de la Canotte à Mons-en-Laonnois Mare de la Canotte Mons-en-Laonnois Catégories d’Évènement: Aisne

Mons-en-Laonnois Accès à la mare de la Canotte à Mons-en-Laonnois Mare de la Canotte Mons-en-Laonnois, 16 septembre 2023, Mons-en-Laonnois. Accès à la mare de la Canotte à Mons-en-Laonnois Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Mare de la Canotte Entrée libre Venez découvrir cette zone humide au coeur de la commune, restaurée il y a un peu moins de 20 ans; cette mare offre à nouveau une grande diversité de plantes aquatiques, semi aquatiques et terrestres… Mare de la Canotte Rue de la Canotte, 02000 Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois 02000 Aisne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 OT Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Mons-en-Laonnois Autres Lieu Mare de la Canotte Adresse Rue de la Canotte, 02000 Mons-en-Laonnois Ville Mons-en-Laonnois Departement Aisne Lieu Ville Mare de la Canotte Mons-en-Laonnois

Mare de la Canotte Mons-en-Laonnois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons-en-laonnois/