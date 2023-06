Théâtre participatif avec Paroles en Scène Mare aux Curées Nangis, 18 juillet 2023, Nangis.

Théâtre participatif avec Paroles en Scène 18 juillet – 30 août Mare aux Curées Être présent lors des répétitions

Enfilez votre costume et venez jouer la comédie !

En six répétitions, Paroles en scène vous prépare à jouer un Labiche : « La Dame aux jambes d’Azur »

Attention : deux lieux à repérer : Nangis et Fontenailles

Une folie à vivre cet été en Brie Nangissienne pour votre plus grande représentation prévue au mois de septembre

Mare aux Curées 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00

