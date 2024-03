Mare à conter 2024 | 3e édition Plusieurs lieux des Bertranges La Charité-sur-Loire, mercredi 10 avril 2024.

Mare à conter 2024 | 3e édition Plusieurs lieux des Bertranges La Charité-sur-Loire Nièvre

La Communauté de Communes Les Bertranges est fière d’annoncer la tenue de la troisième édition de “Mare à Conter”, du mercredi 10 avril au samedi 13 avril. Cet événement, organisé par le service Biodiversité et le Contrat Territoire Lecture, célèbre la richesse de notre biodiversité et de notre patrimoine culturel à travers une variété d’ateliers et d’animations sur l’ensemble des bibliothèques de notre territoire.

AU PROGRAMME

Mercredi 10 Avril bibliothèques de LA CHARITÉ-SUR-LOIRE & d‘urzy

Heures du Conte et atelier “Origamare” des activités captivantes pour les jeunes et les moins jeunes, mettant en lumière la magie des histoires et la créativité de l’art du pliage.

Jeudi 11 Avril École de la charité sur loire & bibliothèque de guérigny

Rencontre avec l’auteur Benoît Lemennais Les élèves auront l’opportunité d’échanger avec l’auteur de « Main-Oiseau », une expérience enrichissante pour découvrir les coulisses de la création littéraire.

Atelier d’écriture NOW ! FUTUR Une occasion pour les ados et adultes d’explorer collectivement les futurs possibles à travers l’écriture.

Vendredi 12 Avril École de Chaulgnes, Guérigny et théâtre des forges royales de Guérigny

Rencontre avec l’auteur Benoît Lemennais Les élèves auront l’opportunité d’échanger avec l’auteur de « Main-Oiseau », une expérience enrichissante pour découvrir les coulisses de la création littéraire.

Spectacle « Alice au Pays des Bertranges » deux représentations de la création de l’École de Musique Danse et Théâtre Les Bertranges, une expérience artistique à ne pas manquer.

Samedi 13 Avril bibliothèque de Guérigny

Atelier “Origamare” atelier découverte des petites bêtes de la mare et confection d’animaux en papier.

Cet événement est ouvert à tous et représente une occasion unique de célébrer la nature, la culture et la créativité au cœur de notre belle région. Les inscriptions sont obligatoires pour les activités, veuillez contacter les bibliothèques respectives pour réserver votre place ou la Communauté de Communes les Bertranges pour l’inscription aux spectacles “Alice au Pays des Bertranges” au 03 86 69 69 06

PROGRAMME COMPLET SUR LESBERTRANGES.FR 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-13

Plusieurs lieux des Bertranges 14 Avenue Henri Dunant

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Mare à conter 2024 | 3e édition La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-21 par COORDINATION NIEVRE