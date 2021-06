Guérande Place du marché au bois Guérande, Loire-Atlantique Mardis Sportifs Place du marché au bois Guérande

Mardis Sportifs Place du marché au bois, 17 août 2021-17 août 2021, Guérande. Mardis Sportifs

Place du marché au bois, le mardi 17 août à 17:00

Une belle occasion de découvrir et de pratiquer ces trois différents sports, le temps d’une soirée. Place du Marché au Bois et Boulevard du Nord, de 17h à 20h – gratuit

Gratuit

Avec les associations de tennis de table, de pétanque et de gymnastique Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T17:00:00 2021-08-17T20:00:00

Détails Autres Lieu Place du marché au bois Adresse Place du marché au bois, Guérande Ville Guérande lieuville Place du marché au bois Guérande