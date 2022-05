Mardis randos – Saint-André-de-Messei (Le Portail) Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Mardis randos – Saint-André-de-Messei (Le Portail) Athis-Val de Rouvre, 19 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre. Mardis randos – Saint-André-de-Messei (Le Portail) Saint-André-de-Messei Départ : Eglise Athis-Val de Rouvre

2022-07-19 14:00:00 – 2022-07-19 Saint-André-de-Messei Départ : Eglise

Athis-Val de Rouvre Orne Saint-André-de-Messei (Le Portail)

Inscription obligatoire

40 places

10 km Saint-André-de-Messei (Le Portail)

Inscription obligatoire

40 places

10 km https://montagnesdenormandie.fr/ Saint-André-de-Messei (Le Portail)

Inscription obligatoire

40 places

10 km Saint-André-de-Messei Départ : Eglise Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Saint-André-de-Messei Départ : Eglise Ville Athis-Val de Rouvre lieuville Saint-André-de-Messei Départ : Eglise Athis-Val de Rouvre Departement Orne

Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/

Mardis randos – Saint-André-de-Messei (Le Portail) Athis-Val de Rouvre 2022-07-19 was last modified: by Mardis randos – Saint-André-de-Messei (Le Portail) Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre 19 juillet 2022 Athis-Val-de-Rouvre Orne

Athis-Val de Rouvre Orne