Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Randonnée à Notre-Dame-du-Rocher

40 places

8 km Le site du “chant” des cailloux tire son nom des sonorités que laisse échapper la rivière, quand elle vient frapper les pierres et blocs parsemant sont lit.

Toutefois, il n’est pas rare qu’il soit aussi orthographié “Champs des Cailloux”, du fait des nombreux affleurements de granite donnant tout son caractère à la prairie principale du site. Cette randonnée sera animée par un botaniste. Randonnée à Notre-Dame-du-Rocher

Toutefois, il n’est pas rare qu’il soit… +33 2 33 65 06 75 https://www.montagnesdenormandie.fr/ Randonnée à Notre-Dame-du-Rocher

