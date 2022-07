Mardis Randos Nocturne – Antoigny Athis-Val de Rouvre, 26 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre.

Mardis Randos Nocturne – Antoigny

Parking face à l’école Athis-Val de Rouvre Orne

2022-07-26 – 2022-07-26

Athis-Val de Rouvre

Orne

Randonnée autour d’Antoigny, entre géologie, histoire et patrimoine. Vous partirez à la découverte de l’église du XVIIe siècle et de l’ancienne filature et vous passerez à proximité d’un pierrier formé entre -2 millions à -100 000 ans. Vous pourrez également tester la « chaude fontaine » et découvrir la tourbière, ainsi que la flore locale !

8 km

Départ : mairie

Randonnée autour d’Antoigny, entre géologie, histoire et patrimoine. Vous partirez à la découverte de l’église du XVIIe siècle et de l’ancienne filature et vous passerez à proximité d’un pierrier formé entre -2 millions à -100 000 ans. Vous pourrez…

Randonnée autour d’Antoigny, entre géologie, histoire et patrimoine. Vous partirez à la découverte de l’église du XVIIe siècle et de l’ancienne filature et vous passerez à proximité d’un pierrier formé entre -2 millions à -100 000 ans. Vous pourrez également tester la « chaude fontaine » et découvrir la tourbière, ainsi que la flore locale !

8 km

Départ : mairie

Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-06-30 par