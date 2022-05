Mardis Randos – Ménil-Hubert-sur-Orne (autour du Noireau) Ménil-Hubert-sur-Orne, 2 août 2022, Ménil-Hubert-sur-Orne.

Mardis Randos – Ménil-Hubert-sur-Orne (autour du Noireau) Ménil-Hubert-sur-Orne

2022-08-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-02

Ménil-Hubert-sur-Orne Orne Ménil-Hubert-sur-Orne

Le Noireau prend sa source sur les hauteurs du canton de Tinchebray et, après avoir recueilli notamment les eaux de la Vère et de la Druance, il se jette dans le fleuve Orne à l’entrée ndu bourg de Pont d’Ouilly. nCette rivière longue de 43 km doit son nom à ses eaux sombres. nAvec ses rapides et une végétation dense, elle prend, par endroit, un caractère torrentiel et sauvage, bien plaisant pour les salmonidés : truite fario bien sûr, mais aussi saumon atlantique. n40 places n8,4 km

Ménil-Hubert-sur-Orne

