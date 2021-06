Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Mardis Randos – « Le Lembron » Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Mardis Randos – « Le Lembron » Athis-Val de Rouvre, 3 août 2021-3 août 2021, Athis-Val de Rouvre. Mardis Randos – « Le Lembron » 2021-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-03 Taillebois Eglise

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Randonnée accompagnée à Taillebois par le CPIE des Collines Normandes.

Inscription obligatoire

35 places

6 km Randonnée accompagnée à Taillebois par le CPIE des Collines Normandes.

Inscription obligatoire

35 places

6 km +33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/ Randonnée accompagnée à Taillebois par le CPIE des Collines Normandes.

Inscription obligatoire

35 places

6 km dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Taillebois Eglise Ville Athis-Val de Rouvre lieuville 48.8023#-0.42555