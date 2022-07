Mardis Randos – La Lande St Siméon (la voie romaine), 16 août 2022, .

Mardis Randos – La Lande St Siméon (la voie romaine)



2022-08-16 – 2022-08-16

La Lande St Siméon était jadis le théâtre de faits étranges… On dit que plusieurs sorciers peuplaient le village et que leurs maisons abritaient des manifestations très étranges. On raconte que dans le buffet de la maison d’un des sorciers de la Lande St Siméon, la vaisselle dansait toute seule et que les gens venaient de Ségrie Fontaine assister à ce spectacle surprenant.

Animation par le CPIE Collines Normandes

8,1 km

Départ : parking de la mairie

