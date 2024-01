MARDIS POLONAIS Ils ont écrit le cinéma Cinéma Reflet Médicis Paris, mardi 6 février 2024.

Cycle de films inspirés par les plus grands noms de la littérature polonaise

Une fois par mois, l’Institut Polonais de Paris tient à vous faire decouvrur le meuiller de son cinéma au Reflet Médicis.

Le film proposé le mardi 6 janvier :

« Huitième Jour de la semaine » / « Ósmy dzień tygodnia »

Aleksander Ford (d’après la nouvelle de Marek Hłasko)

1958 – 1h23min – Noir et blanc – Drame

Synopsis L’action du film se deroule à Varsovie à la fin des années 1950. Piotr et Agnieszka s’aiment, mais ne parviennent pas à trouver un endroit tranquille pour être seuls. Il n’a pas de toit, tandis qu’elle vit dans un petit appartement sordide avec ses parents, son frère et un sous-locataire. Piotr fait tout ce qu’il peut pour trouver un logement pour lui et sa petite amie. La chance lui sourit enfin, mais c’est un sourire moqueur

Avec Sonja Ziemann, Zbigniew Cybulski, Tadeusz Łomnicki, Barbara Połomska

La séance présentée par Anna Bernhardt, présidente de l’Association Institut Littéraire « Kultura »

Du 9 janvier au 2 juillet 2024 au cinéma Le Reflet Médicis

Cinéma Reflet Médicis 3 Rue Champollion, 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France

