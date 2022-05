Mardis gourmands : le bistrot italien Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Mardis gourmands : le bistrot italien Cuisery, 12 juillet 2022, Cuisery.

2022-07-12

Cuisery Saône-et-Loire 3 EUR “Mardis gourmands de l’Office de Tourisme” : Le bistrot italien, Fred, chef du restaurant Le Bistrot Italien, vous propose de découvrir ses astuces pour réaliser des pizzas artisanales : étalage de la pâte, garniture de la pizza, cuisson au feu de bois.

Après la démonstration, vous pourrez déguster ses réalisations pour le goûter : pizza à la nocciolata (pâte à tartiner italienne bio) et pizza à la praline rose.

Le bistrot italien 3, rue Saint-Benoît Cuisery

