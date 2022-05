Mardis gourmands : bresse aquaculture et ferme brasserie simone La Chapelle-Saint-Sauveur, 12 juillet 2022, La Chapelle-Saint-Sauveur.

Mardis gourmands : bresse aquaculture et ferme brasserie simone Bresse aquaculture 1941, rue du Bois d’Avaux La Chapelle-Saint-Sauveur

2022-07-12 – 2022-07-12 Bresse aquaculture 1941, rue du Bois d’Avaux

La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire La Chapelle-Saint-Sauveur

3 EUR “Mardis gourmands de l’Office de Tourisme” : Bresse aquaculture et la Ferme Brasserie Simone s’associent afin de vous faire découvrir deux métiers : pisciculteur et paysan brasseur. En alternance sur les deux exploitations dont l’une est située à Juif et l’autre à La Chapelle Saint Sauveur. La visite des fermes est complétée par une dégustation de leurs différents produits, avec un accord mets et bières afin de découvrir les produits issus de leurs productions : poissons fumés, terrines et bières paysannes ainsi que des sirops produits à partir des plantes et fruits de la Ferme Brasserie Simone.

Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

