Mardis électriques » Vie de château » Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: 03500

Verneuil-en-Bourbonnais

Mardis électriques » Vie de château » Verneuil-en-Bourbonnais, 2 août 2022, Verneuil-en-Bourbonnais. Mardis électriques » Vie de château » Devant la mairie de Verneuil 1 Rue des Écoliers Verneuil-en-Bourbonnais

2022-08-02 09:00:00 – 2022-08-02 Devant la mairie de Verneuil 1 Rue des Écoliers

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 EUR 35 35 Un vélo à la campagne, l’office de tourisme Val de Sioule et le Château du Max vous proposent une balade accompagnée en vélo électrique à travers les belles demeures du Val de Sioule. Visite au Château du Max et pique nique tiré du sac. Devant la mairie de Verneuil 1 Rue des Écoliers Verneuil-en-Bourbonnais

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 03500, Verneuil-en-Bourbonnais Autres Lieu Verneuil-en-Bourbonnais Adresse Devant la mairie de Verneuil 1 Rue des Écoliers Ville Verneuil-en-Bourbonnais lieuville Devant la mairie de Verneuil 1 Rue des Écoliers Verneuil-en-Bourbonnais Departement 03500

Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais 03500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil-en-bourbonnais/

Mardis électriques » Vie de château » Verneuil-en-Bourbonnais 2022-08-02 was last modified: by Mardis électriques » Vie de château » Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais 2 août 2022 03500 Verneuil-en-Bourbonnais

Verneuil-en-Bourbonnais 03500