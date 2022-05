Mardis éléctriques Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: 03450

2022-07-12 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-30 12:30:00 12:30:00

Ébreuil 03450 Randonnée accompagnée de 30 km environ, en vélo électrique à la découverte des trésors du Val de Sioule.

Différentes thématiques ; châteaux, vignobles, viaducs, églises peintes, Gorges de La Sioule.

