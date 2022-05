MARDIS DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ATELIER MALICOT À SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

MARDIS DU PATRIMOINE : VISITE DE L'ATELIER MALICOT À SABLÉ-SUR-SARTHE
Sablé-sur-Sarthe
2022-08-09

2022-08-09 – 2022-08-09

Chaque mardi, venez découvrir ou redécouvrir un village, un monument culturel, un musée, ou encore l'atelier d'un artisan d'art en Vallée de la Sarthe au gré d'anecdotes et de références historiques. Informations et réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe.

L'atelier Malicot participe activement à la préservation et à la promotion d'un patrimoine culturel unique en France : un atelier de photographie datant de la fin du XIX° siècle.

