Mardis d’éthique publique : La solidarité internationale au défi de la pandémie Centre Sèvres, 8 mars 2022, Paris.

La « solidarité scientifique » n’est pas une expression habituelle. Elle est pourtant à la fois une réalité et un objectif ranimé pendant la pandémie. Quelles ont été les succès mais aussi les obstacles et les échecs de cette solidarité pendant la pandémie ? Que pouvons-nous en espérer collectivement ? De plus, il existe des règles juridiques internationales concernant la protection de la santé des populations face aux grands risques sanitaires. Le règlement sanitaire international offre un cadre opérationnel même s’il est aussi confronté à des obstacles, des arbitrages difficiles entre le réflexe politique national et une extension internationale. La solidarité scientifique et le cadre juridique international de santé publique nous permettront-ils de sortir de la pandémie et de préparer un avenir commun ? Avec : * **Pr Pierre CORVOL**, professeur émérite au Collège de France, ancien président de l’Académie des Sciences et membre de l’Académie de Médecine * **Pr Didier HOUSSIN**, président du Comité d’urgence Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ancien Directeur général de la santé – auteur de L’ouragan sanitaire. Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l’avenir, Odile Jacob, 2021 Animé par : * **Jean Luc POUTHIER** * **François EUVE** * **Bruno Saintôt**, responsable du Département éthique biomédicale du Centre Sèvres Les Mardis d’éthique publique : Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges et de débats avec le public. Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu.

Ouvert à tous sans inscription

Les scientifiques et les acteurs de la sécurité sanitaire pourraient-ils jouer plus collectif ?

