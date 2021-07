Paris Maison paroissiale Paris Mardis d’été Maison paroissiale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pendant l’été à partir du 13 juillet nous vous proposons de nous retrouver pour un repas partagé à la maison paroissiale (et si le temps le permet dans le jardin)… Qui est concerné? Tous les paroissiens et plus spécialement les personnes qui ne partent pas ou bien qui se retrouvent seules pendant l’été… Repas partagé : chacun apporte de quoi manger ou boire et nous mettrons en commun le repas. Les portes sont ouvertes à partir de 20h pour ces mardis d’été du 13 juillet au 24 août. Dans le jardin de la maison paroissiale. Maison paroissiale 8 A rue Dunois, 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-20T20:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-27T20:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-08-03T20:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-10T20:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-17T20:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-24T20:00:00 2021-08-24T22:00:00

