Mardis des rives Besançon, 27 juillet 2021, Besançon.

Mardis des rives 2021-07-27 – 2021-07-27

Besançon Doubs Besançon

Chaque mardi soir de juillet et août, laissez-vous tenter par un concert gratuit à ciel ouvert proposé par Grand Besançon Métropole.

En 2020, en raison du contexte sanitaire, l’évènement n’a pu avoir lieu, mais cette année marque le retour de cette manifestation. Le format, pour cette 8ème édition, sera d’ailleurs adapté en raison de la situation sanitaire.

Avec une programmation volontairement éclectique et conçue en collaboration avec la Rodia, Scène de musiques actuelles de Besançon et Le Bastion, l’édition 2021 sera 100% locale afin de soutenir le secteur culturel affecté par la crise et mettre en lumière la création artistique du territoire.

Neuf mardis, neuf communes, neuf paysages pour une diversité d’ambiances musicales : du swing aux musiques du monde, en passant par la chanson, la pop, la soul, le reggae…

action.culturelle@grandbesancon.fr +33 3 81 61 51 01 https://www.mardisdesrives.fr/

