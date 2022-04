MARDIS DE VALRAS Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage Hérault Valras-Plage L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air. Munissez-vous de vos tickets de dégustation à 5€, découvrez les vignerons présents :

– Vos assiettes seront garnies de tapas salées et sucrées concoctées par un des nos restaurateurs locaux.

