MARDIS DE VALRAS – OPENING Valras-Plage, 28 juin 2022, Valras-Plage.

2022-06-28 19:00:00 – 2022-06-28 23:00:00

Valras-Plage Hérault

L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation et découvrez les vignerons présents.

Vos assiettes seront garnies de tapas salées et sucrées concoctées par un des nos restaurateurs locaux.

Comme pour la première de l’année on laisse place encore une fois au duo Nikky Orri et Jodie Ottavi pour l’ambiance musicale.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

acccueil.tourisme@beziers-mediterranne.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

