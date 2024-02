MARDIS DE VALRAS OPENING Valras-Plage, mardi 25 juin 2024.

L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, et de nos producteurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Pour le premier Mardi de Valras, l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée vous donne rendez-vous au port de Valras-Plage.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation et découvrez les vignerons présents

Vos assiettes seront garnies de tapas salées et sucrées concoctées par nos producteurs locaux.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 19:00:00

fin : 2024-06-25 23:00:00

Port de Valras-Plage

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie acccueil.tourisme@beziers-mediterranne.com

