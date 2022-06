Mardis de Portez : Concert « LMZ » pop-rock, 12 juillet 2022, .

Mardis de Portez : Concert « LMZ » pop-rock

2022-07-12 19:30:00 – 2022-07-12 22:30:00

LMZ est un groupe de Locmaria-Plouzané fondé par des finistériens tombés tout petits dans la marmite du rock et de la pop. Ses voix, son tandem de guitares efficace, son clavier envoûtant et sa puissante section basse/batterie, revisitent les meilleurs morceaux de l’histoire du rock’n’roll, des grooves les plus énergiques aux ballades les plus épiques. Des Rolling Stones à Téléphone, en passant par Deep Purple, les Pink Floyd, les Beatles, Scorpions, ZZ top, Lynyrd Skynyrd, Blondie, Dire Straits, Clapton, Bob Dylan…. et plein d’autres, LMZ fait vibrer les scènes locales depuis 2012.

