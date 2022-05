Mardis de Portez : Concert avec “Tennessee” Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané Finistère “Tennessee” viendra chanter pour la 1° fois aux Mardis de Portez à 20h30. Une formation qui plaira aux amateurs de musique américaine (Old country, Honky Tonk …).

Roselyne, Rémy et Ducky Jim vont essayer de vous faire revivre l’époque du « Grand ole opry « avec un répertoire allant de la musique country, au rock ‘n roll des années 50′. Vous pourrez réentendre certains titres de Hank Williams, Johnny Horton, Ernest Tubb, Johnny Cash ou encore Elvis Presley. Avant-scène à 19h30. +33 2 98 48 40 09 “Tennessee” viendra chanter pour la 1° fois aux Mardis de Portez à 20h30. Une formation qui plaira aux amateurs de musique américaine (Old country, Honky Tonk …).

