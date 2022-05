Mardis de Portez : concert avec “Street Quality”, 9 août 2022, .

Mardis de Portez : concert avec “Street Quality”

2022-08-09 19:30:00 – 2022-08-09 22:30:00

Créé en 2017 pour participer au Festival de jazz “Dixie Folies” de La Rochelle, le groupe “Street Quality” se compose de 7 à 8 musiciens, finistériens pour la majorité d’entre eux, qui jouent de la musique de jazz New Orleans dans l’esprit festif et convivial des pionniers des années 20, pour le plus grand plaisir des amateurs de Charleston, de Fox-Trot ou de Balboa.

Du swing qui fond dans la bouche! concert à 20h30. Avant-scène à 19h30.

