Vous recherchez une animation familiale? Rencontrer les habitants et savoir-faire du territoire? En famille ou entre amis, venez découvrir la vannerie ! De 14h30 à 17h, animé par Jean Le Boterf. Cette animation est organisée dans le cadre des Mardis de Pays (animations gratuites chaque mardi de l'été). Ouvert à tous, gratuit.

